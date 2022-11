Toloi e Scalvini tra i 31 convocati in Nazionale dal ct Mancini

Il ritorno in azzurro di Federico Chiesa, appena rientrato dal grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro di gennaio e a distanza di un anno dall’ultima chiamata , e la «prima volta» degli altri juventini Fagioli e Miretti, oltre che del giovanissimo (classe 2006) Pafundi, «golden boy» dell’Udinese caratterizzano la lista dei 31 convocati del ct, Roberto Mancini, per le amichevoli contro Albania e Austria in programma mercoledì 16 e domenica 20 novembre. Tra i convocati anche i due difensori atalantini Giorgio Scalvini e Rafael Toloi.