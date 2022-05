Torna il Lovere Half Triathlon: i big italiani e internazionali sul lago d’Iseo

Torna il grande triathlon a Lovere : stavolta non saranno in palio i titoli italiani, ma quattro biglietti per i Campionati europei sulla distanza, che finiranno in tasca ai primi due azzurri e alle prime due azzurre in classifica. Anche per questo il Lovere Half Triathlon in programma domenica 29 maggio promette spettacolo e i numeri lo confermano: 480 iscritti, staffette incluse, il meglio del panorama internazionale con atleti di Argentina, Svizzera, Portogallo, Romania, Slovenia oltre all’Italia. E, appunto, il pass per gli Europei in chiave azzurra . Il programma di gara prevede 1,9 km di nuoto nel lago d’Iseo , con le prime batterie alle 7,45 del mattino, una frazione ciclistica di 85,1 km con andata e ritorno sulla Sp 53 che porta a Clusone (la strada sarà chiusa al traffico dalle 7,45 alle 12,30 o al passaggio dell’ultimo atleta) e l’epilogo con la mezza maratona di 21,097 km dal porto turistico di Lovere a Solto Collina.