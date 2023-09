Torna il Lombardia: a Bergamo i big del ciclismo mondiale

Il traguardo del Giro di Lombardia, l’ultima delle classiche monumento del ciclismo mondiale per il 2023 torna a Bergamo: l’edizione numero 117, in programma sabato 7 ottobre, si concluderà sul traguardo di viale Roma, nel rispetto dell’alternanza con Como stabilita negli ultimi anni dagli organizzatori di Rcs Sport. La città in riva al Lario sarà invece sede di partenza, ma dei 238 km complessivi ben 154 saranno nella nostra provincia, dove la carovana dell’ultima classica monumento della stagione entrerà a Caprino Bergamasco dopo aver scalato il mitico Ghisallo, quando ancora però lo striscione del traguardo sarà lontano.

Dalla Roncola alla Boccola, saliscendi mozzafiato

In terra bergamasca invece le salite che decideranno la gara: quest’anno non si farà Valcava, ma da Almenno si salirà sulla Roncola, quindi si affronteranno Berbenno, Passo della Crocetta in zona Dossena, Zambla Alta e Passo di Ganda. Da Selvino, il tuffo in discesa su Nembro aprirà la strada verso Bergamo, dove comunque i corridori dovranno ancora affrontare il breve ma insidioso strappo della Boccola che, in vista del traguardo, potrebbe mettere le ali a quanti avranno ancora forza da spendere per giocarsi la vittoria finale. Le squadre al via saranno 25 (ognuna rappresentata da 7 atleti) di cui 18 Uci World Team: Agr2, Alpecin, Astana, Bahrain, Bora, Cofidis, Ef Education, Yayco, Groupama, Ineos, Intermarchè, Jumbo, Movistar, Soudal, Arkea, Dsm, Lldl, Uae. Gli altri 7 saranno Uci Pro Team: Eolo, Green Project, Istrael, Lotto, Q36.5, Totalenergies, Tudor.

Quanti big alla partenza