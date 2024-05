Torna il Silver Meeting a Zogno, la notte d’oro del mezzofondo bergamasco

Si chiama Silver Meeting, ma l’appuntamento è di quelli d’oro. Mercoledì 29 maggio (dalle 20) al centro sportivo Camanghé di Zogno torna l’happening del mezzofondo organizzato dall’Atletica Valle Brembana con il supporto del Crl Lombardia. In pista sono attesi 219 atleti da tutta Italia in gara sui 1500 e 5000 maschili e femminili .

La gara regina sulla carta sono i 1500 maschili, con fari puntati tra gli altri sui due portacolori del Gav Sebastiano Parolini e Alessandro Lotta, in cui i migliori proveranno a infrangere il muro dei 3’40”. Tra gli juniores Bergamo confida in Nicola Morosini (Us Rogno), tra le promesse sognano anche Alessandro Morotti (Bg 59) e Matteo Bardea. Tra le donne i favori del pronostico sono per MIcol Majori (Pro Sesto Cernusco), già a segno nel 2023, ma la padrona di casa Federica Cortesi e Arianna Algeri (Bg 59) vogliono stupire.