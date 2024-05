Torna il Trofeo Valli Bergamasche: a Leffe test generale in vista degli Europei

Con le gambe a Leffe, con la testa ad Annecy, nel mirino gli Europei. Sabato 18 maggio la Val Gandino della corsa in montagna alza il sipario sull’edizione numero 19 del Trofeo Valli Bergamasche -Memorial Luigi Castelletti Chi, crocevia di lusso per il movimento italiano e test generale in vista della kermesse continentale in Francia dal 31 maggio al 2 giugno .

Al via con l’appuntamento seriano sono attesi i migliori specialisti in un format di gara consolidato: staffetta 3x8 km circa al maschile, sfida unica in campo femminile. Tra gli uomini i favori del pronostico sono per il team del club di casa composto da Cesare Maestri, Xavier Chevrier e un terzo che verrà scelto in extremis, ma potrebbe andare in scena una sfida tutta seriana con il trio della Recastello Radici Group di Gazzaniga formato da Isacco Costa, Luciano Rota e Andrea Elia. Tra le donne caccia a Elisa Sortini, vincitrice dell’ultima edizione, ma sognano anche le stelle della Recastello Beatrice Bianchi, Vivien Bonzi e Alice Gaggi.