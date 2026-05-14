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Sport / Bergamo Città Giovedì 14 Maggio 2026

Tornano i venerdì di corsa: conto alla rovescia per il Fosso Bergamasco 2026

CORSA SU STRADA. Venerdì 15 maggio a Camisano (Cremona) è in programma la prima delle sette tappe del classico circuito di primavera-estate. Il 27 maggio a Torre Boldone, gran finale il 3 luglio a Mozzanica.

Lettura meno di un minuto.
Tornano i venerdì di corsa: conto alla rovescia per il Fosso Bergamasco 2026
La partenza della tappa di Camisano (Cremona) del Fosso Bergamasco 2025. Venerdì 15 nella località cremonese parte l’edizione 2026 in sette tappe
(Foto di Dr Fotografia)

Il venerdì sera ricomincia a correre. C onto alla rovescia per il Fosso Bergamasco, il classico circuito di corsa su strada della «collezione» primavera-estate che firma l’edizione numero 26. Il format è consolidato, pur se con una riduzione degli eventi: da nove a sette sino al gran finale del 3 luglio in programma a Mozzanica. In gara nove categorie, otto delle quali suddivise per genere e fasce d’età.

In 400 a Camisano

Il primo appuntamento è in programma venerdì 15 maggio alle 20,30 a Camisano (Cremona), nella sesta edizione de La corsa delle Mischerpe, sulla distanza di 7,2 chilometri, con 400 atleti al via, compresa la gara non competitiva.

Il programma

Dopo l’antipasto cremonese, il Fosso metterà piede in Bergamasca con un programma serrato: venerdì 27 maggio la prima tappa orobica a Torre Boldone, venerdì 5 giugno ad Almenno San Salvatore, venerdì 12 ad Arcene, venerdì 19 giugno a Zanica. Poi il rush finale: venerdì 26 giugno a Treviglio e l’ultimo atto, venerdì 3 luglio a Mozzanica.

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