Touré, intervento a Barcellona: tornerà in campo tra fine anno e inizio 2024

Intervento «terminato con successo» e immediato inizio del percorso riabilitativo. Nella giornata di giovedì 24 agosto El Bilal Touré è stato - come comunicato dalla società - «sottoposto a trattamento chirurgico di riparazione della rottura dell’inserzione prossimale del tendine del muscolo retto femorale della coscia destra». L’intervento è stato eseguito dal dottor Ramon Cugat all’Hospital Quirónsalud di Barcellona . Per i tempi di recupero si parla di circa quattro mesi, quindi nella migliore delle ipotesi l’attaccante maliano tornerà a disposizione fra fine 2023 e l’inizio del nuovo anno .

Toloi pronto per il rientro da titolare

La squadra ha invece lavorato a Zingonia in vista della trasferta di sabato 26 agosto alle 18,30 a Frosinone. Toloi (in panchina contro il Sassuolo per i postumi di un infortunio) sembra pronto a giocare da titolare. Per il resto da valutare le situazioni di Soppy, Hateboer e Palomino, tutti reduci da lunghi infortuni ma tornati a lavorare con il gruppo. Venerdì rifinitura pomeridiana a Zingonia e poi partenza per Frosinone.