Touré a Zingonia settimana prossima, prima fase del recupero a Barcellona

La Viola sarà l’avversaria dei bergamaschi alla ripresa del campionato: si giocherà domenica 17 settembre alle 18 a Firenze e nella settimana successiva l’Atalanta, così come la Fiorentina, calcherà di nuovo il palcoscenico europeo sfidando giovedì 21 settembre in casa i polacchi del Rakow. Chi non c’è a Zingonia, pur non essendo in nazionale, è El Bilal Touré che rientrerà in Italia settimana prossima. L’attaccante maliano sta sostenendo la prima fase della riabilitazione a Barcellona, dove è stato operato per la rottura del retto femorale destro.