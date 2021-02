Tragedia in casa Atalanta Morto il giovane Willy Braciano Ta Bi

Il giocatore 21enne aveva giocato nella Primavera per essere poi prestato al Pescara. Qualche mese fa era tornato in Africa dopo aver scoperto di essere malato di tumore.

Una tragedia scuote l’Atalanta: è morto Willy Braciano Ta Bi. La notizia arriva dalla Costa d’Avorio, dove il giocatore era rientrato ormai da più di un anno, quando si era scoperto che era alle prese con una brutta malattia.

Ventuno anni compiuti a dicembre, l’Atalanta aveva scovato Ta Bi nell’Asec Mimosas, in Costa d’Avorio, nel gennaio 2019 e, dopo qualche mese con la Primavera, l’aveva prestato al Pescara, dove era rimasto solo per poche settimane. Amad Diallo, ex nerazzurro ora al Manchester United e suo compagno nelle giovanili, l’ha ricordato in un post su Instagram: “Riposa in pace, amico”.