Trevigliese e Bergamo Longuelo Partenza sprint nel calcio provinciale

È il loro momento, da godersi senza grilli per la testa e sperare che non finisca più. Il punto sul calcio provinciale bergamasco oggi è dedicato a chi è partito con il piede giusto ed è al comando della propria classifica, a volte senza avere i favori del pronostico . In Eccellenza è il momento di una delle più nobili del calcio bergamasco: la Trevigliese è in testa, di ritorno nella categoria, con 2 successi nelle prime due, capitalizzando nell’uscita di domenica 15 settembre il gol dopo 4’ di Bertocchi.