Treviglio Brianza gioca la prima palla: «Riporteremo la gente al PalaFacchetti»

I colori sociali saranno il bianco e il verde, la categoria di appartenenza sarà la Serie B nazionale, il capitano sarà Davide Reati e l’obiettivo lampante: «Vogliamo richiamare la gente e le famiglie al palazzetto come è stato negli ultimi dieci anni». Mercoledì 17 luglio a Treviglio è nato ufficialmente il Treviglio Brianza Basket, sorto dopo il clamoroso trasferimento della Blu Basket di Stefano Mascio a Orzinuovi. Il nuovo club è stato presentato all’auditorium della Cassa Rurale di Treviglio. In prima fila Paolo Luinetti, già main sponsor e vicepresidente della Blu Basket, per il momento nella veste di portavoce dei 14 soci che hanno rilevato le quote della Brianza Casa Basket.