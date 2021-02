Treviglio, due operatori vaccinati positivi al Covid e asintomatici

Due operatori sanitari dell’Asst Bergamo Ovest sono risultati positivi al Covid-19 dopo il richiamo del vaccino Pfizer: per ora sono gli unici dei 1.600 vaccinati all’interno dell’Azienda. «Sono a casa in isolamento fiduciario, completamente asintomatici».

Due operatori sanitari dell’Asst Bergamo Ovest sono risultati positivi al Covid-19 dopo essere stati sottoposti al richiamo del vaccino Pfizer: per ora sono gli unici dei 1.600 vaccinati all’interno dell’Azienda. A renderlo noto è stata la direzione della stessa Asst, che ha evidenziato come le due persone in questione siano in isolamento fiduciario e totalmente asintomatici. Uno dei due operatori sanitari era stato sottoposto alla prima dose del vaccino a gennaio e quindi, dopo i 21 giorni di attesa, al richiamo: nei giorni scorsi il primo aveva effettuato il tampone rientrante nella procedura delle operazioni di screening effettuate periodicamente dal personale sanitario, che appunto aveva evidenziato la sua positività al Covid-19.