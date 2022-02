Treviglio e Bergamo, tonfi preoccupanti: superati in casa da Biella e Monfalcone

Treviglio e Bergamo accomunate dai rispettivi flop tra le mura amiche. Mascio superata dalla vice cenerentola di serie A2 per 71-73, Biella; Withu sgambettata dal Monfalcone per 81-86.

Più clamorosa la sconfitta della Mascio smentendo così gli unanimi pronostici della vigilia che la davano favorita. Una sfida che il team piemontese ha definitivamente maturato nel finale dopo i precedenti minutaggi proseguiti su un certo equilibrio. Sul 62 pari a 120 secondi dalla sirena determinanti le doppie bombe scagliate da Hasbrouck che hanno messo in ginocchio i padroni di casa. I parziali: 20-21; 36-37; 52-49 e ripetiamo il verdetto 71-73. In doppia cifra Miaschi (19), Rodriguez e Sollazzo a quota 11 ciascuno. Evidenti le problematiche irrisolte da coach Michele Carrea evidenziate pure nell’ultima uscita di Mantova, mascherate allora dal blitz con il minimo degli scarti a 4” dal suono della sirena. Lasciare la posta in palio al Biella, in piena lotta-salvezza, non è sicuramente un toccasana sotto l’aspetto del morale per i prossimi impegni.

Niente riscatto, scendendo di categoria, per la Withu dopo il tonfo di Fiorenzuola. Di fronte avversari di medio spessore abili nel tener puntualmente aperta la sfida dall’inizio alla fine. Partita corsa via sul filo dell’equilibrio: 21-14 (quarto iniziale) 44-40 (intervallo lungo) 60-56 (terzo tempo) e 81-86 il responso al 40’. Cecchino della serata Sodero (21 punti di cui 5 su 11 dalla grande distanza) seguito da Negri e Isotta (entrambi 16) e Ihedioha con 11. Con la sconfitta sul parquet del PalaAgnelli capitan Savoldelli e compagni mantengono, comunque, a stento la posizione che porterà ai playoff.