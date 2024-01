Treviglio rischia di farsi molto male. Blu Orobica di cuore, battuta d’arresto per la BB14

Evviva il ritorno alla vittoria ma il lavoro per ricostruire la Mascio per il nuovo coach Giorgio Valli sarà decisamente impegnativo. Non è certo stata una prova convincente quella dell’esordio di Valli sulla panchina trevigliese, La Mascio si è imposta sul fanalino di coda Latina solo dopo un tempo supplementare. Certo la mano del nuovo tecnico non può essere ancora evidente, ma si profilava la quarta sconfitta consecutiva se non ci fosse stata una reazione decisa nell’ultimo quarto.

Bocche cucite nella dirigenza sull’ intenzione o meno di gettarsi sul mercato invernale per portare a casa qualche rinforzo. La logica non escluderebbe l’arrivo di una pedina in grado rendersi utile in difesa, viste le croniche debolezze evidenziate nelle ultime apparizioni proprio in questo reparto. Nell’ultimo turno di regular season il calendario spedirà domenica 4 gennaio capitan Sacchetti e compagni a Roma.

In serie B interregionale complimenti vanno alla Blu Orobica che a sorpresa ha piegato in trasferta Pordenone, secondo in classifica dietro all’altra bergamasca BB14. La squadra baby dell’allenatore Albanesi ha sbalordito per la precisione al tiro e per la tenuta atletica. Da segnalare la cessione dell’ottimo Cagliani al Padova. Viceversa la BB14 è incappata, tra le mura amiche in un inatteso flop contro Monfalcone. Eccellenti, in ogni caso, gli avversari friulani per l’ottima percentuale nei tiri dalla lunga distanza.

Prossimi impegni

Serie A2: Roma-Mascio; domenica 4 febbraio a Roma, alle 18

Serie B interregionale: Blu Orobica- Padova sabato 3 febbraio, Centro sportivo Italcementi (via Statuto) alle 18.30.

Iseo- BB14 sabato 3 febbraio, a Iseo, alle 21