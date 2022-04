Treviglio, sfida d’alta quota a Cantù. Bergamo, anticipo a San Vendemiano

Serie A2

Partita di cartello (ultima della prima fase della corrente stagione sportiva) per la Mascio ospite domenica 10 aprile, alle ore 18 della blasonata Cantù . La classifica è eloquente: Cantù vice regina della A2 in compagnia di Pistoia staccata di quattro punti dalla vetta (Udine); trevigliesi quarti in ritardo dagli stessi canturini di sei. Treviglio è reduce da trionfo al PalaFacchetti contro l’agguerrita Torino 85-72. Artefici dell’impresa lo statunitense Corbett (27 punti) coadiuvato dal sempre più sorprendente baby Miaschi (22). Nell’andata del 17 gennaio scorso la Mascio mise al tappeto Cantù per 82-75. Da allora l’allenatore Michele Carrea è riuscito a migliorare notevolmente il rendimento del collettivo sia all’attacco sia in fase difensiva.