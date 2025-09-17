Treviglio va a teatro per la Tav: festa in città per la presentazione della squadra

Una città in festa per la Tav . Entusiasmo, aspettative, sogni sono rimbalzati idealmente sotto canestro mercoledì 17 settembre al TNT Teatro Nuovo di Treviglio , per la presentazione della nuova avventura del club nel campionato di Serie B di basket.

«L’esperienza dello scorso anno ha alimentato l’entusiasmo. A Treviglio il basket è identità, ringraziamo il pubblico, la risposta c’è stata», ha detto il sindaco Juri Imeri.