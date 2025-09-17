Sport / Bergamo Città
Mercoledì 17 Settembre 2025
Treviglio va a teatro per la Tav: festa in città per la presentazione della squadra
BASKET. Mercoledì 17 settembre gran pienone al Teatro Nuovo per il vernissage della nuova stagione di Serie B. Il sindaco Imeri: «A Treviglio il basket è identità, grande risposta del pubblico». Marcius: «Sono trevigliese»
Una città in festa per la Tav. Entusiasmo, aspettative, sogni sono rimbalzati idealmente sotto canestro mercoledì 17 settembre al TNT Teatro Nuovo di Treviglio, per la presentazione della nuova avventura del club nel campionato di Serie B di basket.
«L’esperienza dello scorso anno ha alimentato l’entusiasmo. A Treviglio il basket è identità, ringraziamo il pubblico, la risposta c’è stata», ha detto il sindaco Juri Imeri.
Alzato il sipario sulle nuove maglie, un’ovazione ha accolto la squadra, il coach Davide Villa e lo staff tecnico del club guidato dal presidente Paolo Luinetti, con il general manager Clyde Insogna e il direttore sportivo Massimo Gritti.
L’applausometro ha toccato l’apice con Sandi Marcius. «Sono trevigliese», ha detto ai tifosi il centro croato, prima della chiusura con il capitano Davide Reati. Sabato 20 a PalaFacchetti (alle 17) l’ultima amichevole pre-campionato contro la BluOrobica.
