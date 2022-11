Triathlon, Mercati non finisce di stupire: doppietta iridata a 83 anni

Gherardo Mercati dice che stavolta la lotta contro il tempo è stata doppia. Oltre che con quello che nel suo caso passa senza che nessuno se ne accorga (ha compiuto 83 anni lo scorso 11 giugno), ha dovuto combattere con i postumi di una caduta in bicicletta, rimediata in estate a Senigaglia: «Esserci, e così in forma, non era scontato. E per questo la dedica va al mio ortopedico di fiducia: questi sono titoli speciali». Li ha conquistati ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, scenario della finale del World Triathlon Championship Series, che metteva in palio i titoli iridati di tutte le categorie dagli élite senior in giù.