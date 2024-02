Tricolori agli Spiazzi, Gromo incorona Eydallin e De Silvestro. Boffelli 5°

Spiazzi di felicità. Sono quelli di Gromo che domenica 11 febbraio, nonostante la pioggia e la neve, ha assegnato i titoli italiani di sci alpinismo assoluti, Under 23 e Master nella Timogno Ski Rraid, incoronando due signori delle cime su tutti: Matteo Eydallin e Alba De Silvestro, l’anno scorso vincitori dello scudetto con la SkiAlp3 Presonala di Colere. Tra i 120 al via su un percorso lungo 13 km con un dislivello di oltre 1400 metri, il 38enne piemontese ha subito la partenza del rivale Robert Antonioli ma ne ha sfruttato le cadute chiudendo in testa al rifugio Vodala. Ottimo quinto posto per William Boffelli, 30enne di Roncobello, capace di precedere un buon numero di azzurri nonostante l’esclusione dalla nazionale.