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Sport / Bergamo Città Lunedì 11 Maggio 2026

Tricolori, Bergamo cala la cinquina: Costa conferma il titolo conquistato nel 2025

CORSA IN MONTAGNA. Cinque medaglie: oltre a quelle d’oro del 26enne bellunese della Recastello e di Bongio, anche gli argenti di Maestri e Ghisalberti e il bronzo di Bonzi.

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Tricolori, Bergamo cala la cinquina: Costa conferma il titolo conquistato nel 2025
Isacco Costa (La Recastello) taglia il traguardo con in mano il Tricolore: è campione italiano

Bergamo cala il poker di medaglie al termine dei Campionati italiani di corsa in montagna di salita e discesa disputati a Revello (Cuneo). La più preziosa è quella conquistata da Isacco Costa, 26enne bellunese in forza alla Recastello di Gazzaniga, confermatosi sul trono del settore assoluto al maschile. Nella gara di 13 chilometri (1.050 metri di dislivello) ha chiuso in 54’05”, vincendo sul filo di lana il derby con Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe), secondo in 54’16” dopo essere caduto a 500 metri dall’arrivo mentre era al comando. È il secondo titolo consecutivo di Costa. L’Atl. Valli Bergamasche Leffe ha però vinto nella graduatoria dei Campionati di società: 282 punti, nove punti in più dei neroverdi. Recastello seconda anche nella graduatoria femminile, con Vivien Bonzi, 24enne di Sorisole, di bronzo (1h04’49”) dietro a Lucia Arnoldo e Arianna Dentis. In casa Gs Orobie copertina a Francesco Bongio, 21enne valtellinese, 22° assoluto (59’38”) con annesso titolo Under 23.

Tricolori, Bergamo cala la cinquina: Costa conferma il titolo conquistato nel 2025
Da sinistra Vivien Bonzi (3ª) , Lucia Arnoldo (1ª) e Arianna Dentis (2ª)

Nella categoria juniores, Martina Ghisalberti, 18enne di Zogno, ha chiuso seconda (34’17”), preceduta solo da Licia Ferrari. Grazie al suo punteggio, l’Atl. Valle Brembana ha chiuso al terzo posto nei Campionati di società, piazzamento da copia e incolla alla graduatoria al maschile, in cui il rampante Gabriele Licini (28’34”) ha chiuso quarto (primo Matteo Bagnius).

Tricolori, Bergamo cala la cinquina: Costa conferma il titolo conquistato nel 2025
A sinistra Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana)

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