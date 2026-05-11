Tricolori, Bergamo cala la cinquina: Costa conferma il titolo conquistato nel 2025

Bergamo cala il poker di medaglie al termine dei Campionati italiani di corsa in montagna di salita e discesa disputati a Revello (Cuneo). La più preziosa è quella conquistata da Isacco Costa, 26enne bellunese in forza alla Recastello di Gazzaniga, confermatosi sul trono del settore assoluto al maschile. Nella gara di 13 chilometri (1.050 metri di dislivello) ha chiuso in 54’05”, vincendo sul filo di lana il derby con Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe), secondo in 54’16” dopo essere caduto a 500 metri dall’arrivo mentre era al comando. È il secondo titolo consecutivo di Costa. L’Atl. Valli Bergamasche Leffe ha però vinto nella graduatoria dei Campionati di società: 282 punti, nove punti in più dei neroverdi. Recastello seconda anche nella graduatoria femminile, con Vivien Bonzi, 24enne di Sorisole, di bronzo (1h04’49”) dietro a Lucia Arnoldo e Arianna Dentis. In casa Gs Orobie copertina a Francesco Bongio, 21enne valtellinese, 22° assoluto (59’38”) con annesso titolo Under 23.