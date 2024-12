Trionfo per la Chignolese: vince la fase lombarda della Coppa Italia di Serie C1

Trono capocannoniere della final four

Per la Chignolese grande protagonista della finale contro il San Fermo è Anthony Trono, che apre le marcature al 4’ del primo tempo e poi raddoppia al 12’ della ripresa. Il 3-0 che fa partire la festa è dell’ultimo arrivato Bocu. La squadra di Dozio aveva in precedenza sofferto in semifinale: 5-4 al Rho, con gol partita sempre di Trono alla sirena (uno dei suoi due: capocannoniere della final four con 4 reti) dopo che i bianconeri erano andati sotto 3-1. Di Bocelli, Montero e Kela le altre segnature. L’Argonese, che in campionato sta dominando il girone A, in semifinale aveva invece dovuto incassare il primo stop stagionale con il San Fermo: 2-8, con reti di Trisolino e Aprea.