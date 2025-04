Trofeo Mezzalama, Boffelli si regala uno splendido quarto posto iridato

Quarto posto col sorriso e il lusso di un piccolo rimpianto. Colpo di coda doc per il brembano William Boffelli e Alex Oberbacher nel prestigioso Trofeo Mezzalama , lussuoso epilogo di 41,2 km della stagione dello sci alpinismo con 320 squadre che ha assegnato anche il titolo mondiale Ismf long distance. A Cervinia , sabato 26 aprile, il 31enne di Roncobello e il compagno di cordata hanno chiuso ai piedi del podio nella gara vinta dagli azzurri Michele Boscacci e Robert Antonioli, davanti ai francesi Gachet e Bon Mardion e all’altra coppia transelpina Jacquemoud-Equy.

Nelle gare giovanili giornata trionfale per i fratelli Riccardo ed Emma Lanfranchi, dello Sci Club Valgandino, a segno negli Under 14 e negli Under 12.