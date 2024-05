Trofeo Valli Bergamasche, a Leffe la Recastello domina nel maschile e nel femminile

Il 19° Trofeo Valli Bergamasche-Memorial Luigi Castelletti, gara di corsa in montagna, sabato 18 maggio a Leffe ha offerto al numeroso pubblico presente lungo gli oltre otto chilometri del percorso uno spettacolo davvero avvincente. Staffetta suddivisa in tre frazioni nel maschile, gara individuale nel femminile, la gara ha concentrato in Val Gandino il fior fiore dei protagonisti tricolori della specialità, a caccia delle ultime sensazioni prima del ritiro in vista dei Campionati europei (31 maggio-2 giugno ad Annecy, Francia).