Troppa nebbia a Caravaggio: rinviata Atalanta U23-Union Clodiense - Foto

Un sabato 30 novembre di nebbia nella Bassa Bergamasca, così fitta da costringere l’arbitro di Atalanta U23-Union Clodiense al rinvio della gara, inizialmente in programma alle 17,30, per scarsa visibilità.

La partita di Serie C è stata rinviata a data da destinars i : non si giocherà quindi nella giornata di domenica 1 dicembre come inizialmente ipotizzato.

Atalanta U23-Union Clodiense rinviata per nebbia

Il comunicato dell’Atalanta riguardo ai biglietti per il recupero e l’eventuale rimborso: «Atalanta BC informa che i tagliandi acquistati attraverso il circuito Vivaticket saranno validi per la gara di recupero. In alternativa, sarà possibile ottenere il rimborso del prezzo del biglietto (escluse le commissioni di servizio Vivaticket) secondo modalità che verranno comunicate in seguito».