Tuffi, Viola Bellato firma l’impresa europea: oro sul trampolino da un metro

Per Viola la manifestazione continentale non era iniziata bene perché nel trampolino da tre metri aveva compromesso tutto nell’ultimo salto finendo 13ª e fuori dalla finale, ma Bellato non si è abbattuta e al contrario si è riscattata alla grande conquistando il gradino più alto del podio nel trampolino da un metro: dopo il settimo posto nelle eliminatorie, si è scatenata in finale centrando l’oro con 312,10 punti , precedendo la tedesca Vanessa Rohnif (medaglia d’argento con 301,85) e l’altra azzurra, Beatrice Gallo (bronzo con 298,35 punti).