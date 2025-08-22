Sport / Bergamo Città
Venerdì 22 Agosto 2025
Turani e l’Italia scaldano il sogno Mondiale: subito la sfida alla Francia
RUGBY FEMMINILE. Sabato 22 agosto a Exeter, in Inghilterra, le azzurre debuttano nella rassegna iridata guidate dal pilone bergamasco classe ’95, che gioca a Londra con le Harlequins. Sfida cruciale per il primato nel girone
Conto alla rovescia per Silvia Turani e l’Italrugby. Sabato 22 agosto (alle 21,15, diretta Raisport e Raiplay) a Exeter, nel sud dell’Inghilterra, le azzurre debutteranno ai Mondiali della palla ovale contro la Francia, prese per mano dal pilone bergamasco, pronta a giocarsi la seconda avventura iridata.
Turani, classe ’95, punto di forza delle Harlequins londinesi, ha già collezionato 44 presenze con la maglia azzurra e la prossima, contro le transalpine, promette di essere già decisiva per la corsa al primato del girone. Alla fase successiva passano le prime due di ogni gruppo ma il primo posto dovrebbe garantire un percorso più semplice.
Dopo il match con la Francia, l’Italia e Turani sfideranno il Sudafrica domenica 31 agosto e poi chiuderanno la prima fase contro il Brasile domenica 7 settembre.
