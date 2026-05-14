Tutto pronto per la sfida scudetto della ginnastica artistica alla ChorusLife Arena

Bergamo è pronta ad accogliere la Final eight del Campionato nazionale di Serie A1 di ginnastica artistica. Sabato 16 alla Choruslife Arena si terrà la sfida scudetto che vedrà impegnate otto squadre maschili e altrettante femminili, tra cui quelle in cui militano i bergamaschi Yumin Abbadini , Chiara Barzasi , Elisa Agosti e Michelle Tapia . La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo, è stata presenta nell’aula consiliare di Palazzo Frizzoni.

Le parole delle autorità

«Sono contenta e orgogliosa di rappresentare l’amministrazione comunale e la cittadinanza per l’opportunità di ospitare questa importante gara», afferma Marcella Messina, assessora comunale alle Politiche sociali, sport, longevità e salute. Oreste De Faveri, consigliere federale della Fgi: «Eventi come questo sono l’occasione di avvicinare tanti giovani alla ginnastica e per rafforzare il legame con il territorio». «È bello ed impegnativo organizzare un evento simile - ammette Filippo Colombo, amministratore delegato di ChorusLife Arena -. Per la nostra idea di sviluppo delle attività, l’evento sportivo è parte integrante: ChorusLife Arena ha tutti gli ingredienti per i grandi eventi sportivi internazionali». «Questa è l’ultima tappa per l’artistica, poi la ritmica che chiuderà ancora a Bergamo - spiega Francesco Schiavo, direttore tecnico Corpo Libero Gymnastics Team e componente Ats -. Top Events è un progetto importante perché la Federazione per la prima volta ha unificato tutti i grandi eventi».