Uefa, per l’Atalanta la sfida ai play off è contro il Bruges di De Keteleare

Niente derby italiano ma doppia sfida con l’Olanda mentre l’ Atalanta pesca il Bruges che nella prima fase ha già affrontato Milan (successo rossonero per 3-1 a San Siro) e Juventus (0-0 in Belgio): è il verdetto del mini-sorteggio di oggi, 31 gennaio, alle 12 a Nyon dei play-off di Champions . I nerazzurri giocheranno in Belgio l’11 e 12 febbraio (gare d’andata) e il 18 e 19 febbraio (ritorno) al Gewiss Stadium. La Juventus pesca il Psv Eindhoven , già battuto allo Stadium 3-1 nella fase campionato della Champions: a Torino il primo round. Per il Milan c’è invece il Feyenoord, con i rossoneri che avranno il vantaggio di giocarsi la qualificazione a San Siro.

Marino: «Ce la possiamo giocare»

«Abbiamo la consapevolezza di potercela giocare contro una squadra che ha fatto bene negli ultimi tempi sia in Belgio che in Europa. Il Bruges è qui con merito. Abbiamo fatto cose eccezionali, tanto in Champions, quanto in campionato. Io sono contento di poter dire dopo i gironi di essere arrivati al nono posto»: così Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport, dopo il sorteggio di Champions di oggi, svolto a Nyon.«De Keteleare è un grande giocatore. Ha trovato a Bergamo il suo ambiente ideale e cresce gara dopo gara. Mercato? Non commento le voci e i nomi delle ultime ore. Abbiamo grande fiducia nel nostro tecnico e su quelle che sono e saranno le sue indicazioni per questi ultimi giorni», ha aggiunto Marino.