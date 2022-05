Ulcinj, Vincent Ruggeri si regala il torneo Itf: battuto il francese Royer in tre set

Il regalo di compleanno migliore. Il bergamasco Samuel Vincent Ruggeri ha festeggiato 20 anni vincendo il torneo da 25mila dollari su terra battuta, domenica 22 maggio, a Ulcinj, In Montenegro. Samuel ha piegato in tre set (6-7, 6-1, 7-5) in rimonta il francese Valentin Royer dopo una maratona di 3 ore e 5 minuti.