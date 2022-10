«Un campione per amico»: la festa dei bambini con quattro stelle dello sport

Martin Castrogiovanni, Francesco «Ciccio» Graziani, Andrea «Lucky» Lucchetta, Adriano Panatta. Quattro assi dello sport, icone del rubgy, del calcio, del volley e e del tennis, oltre seicento bambini per una festa tra passato e futuro, con un messaggio chiaro: restituiamo lo sport ai ragazzi. Mercoledì 12 ottobre a Bergamo l’edizione 2022 di «Banca Generali Un campione per amico» ha fatto vivere una mattinata da ricordare per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della nostra città.