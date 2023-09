Un ospite d’eccezione per l’Atalanta: a Zingonia il ct dell’Italia Luciano Spalletti

Il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, reduce dalla fondamentale vittoria sull’Ucraina a San Siro nelle qualificazioni ai Campionati europei 2024, un 2-1 firmato da Frattesi e in cui ha dato anche il suo contributo in difesa l’atalantino Giorgio Scalvini, ha assistito alla seduta d’allenamento dei nerazzurri, che si stanno preparando per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina di domenica 17 dicembre (ore 18) per la ripresa di campionato, e si è intrattenuto cordialmente con mister Gasperini e la dirigenza atalantina.

Scamacca osservato speciale

Spalletti avrà guardato con particolare attenzione l’allenamento di Gianluca Scamacca considerato che l’attaccante atalantino, non convocato per le ultime due partite dell’Italia perché non considerato ancora al 100% sul piano fisico, sicuramente sarà chiamato in futuro. Scamacca potrebbe ambire anche al ruolo da titolare, visto che Immobile sembra un po’ in parabola discendente nonostante il gol alla Macedonia del Nord e che Raspadori, che l’ha sostituito contro l’Ucraina, non ha sicuramente la fisicità che può garantire uno Scamacca in forma.