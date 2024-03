Un rompicapo la formazione per la Juve. In porta ci sarà comunque Carnesecchi

Però in porta non dovrebbero esserci dubbi: dopo l’impiego di Musso a Lisbona in Europa League, sarà Carnesecchi a difendere la porta nerazzurra e non è da escludere che l’argentino diventerà il portiere di coppa e l’italiano quello di campionato. Tra i giocatori che potrebbero restare a riposo ci sono de Roon e Lookman, il primo perché è anche diffidato, mentre il secondo è reduce da due partite giocate consecutivamente da titolare dopo tanto tempo. Le maggiori certezze in difesa con il terzetto titolare formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac favorito per contrastare Milik e Chiesa.