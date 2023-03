Un’altra impresa polare dell’uomo che sfida il gelo

Metti una sera a cena con gli Inuit. A Paolo Bosco è capitato, e non c’entrano le allucinazioni visive all’ordine del giorno per chi affronta sfide in cui il corpo va oltre i suoi limiti: «Eravamo in quattro, potete cercare gli altri testimoni: ci hanno portato del cibo caldo, il tutto condito da uno sguardo di quelli riservati ai matti…». Cose che capitano solo dalle parti del circolo polare artico, da dove il 39enne ultramaratoneta di Fara Gera d’Adda è fresco (proprio il caso di dirlo) di ritorno.