Un’Atalanta competitiva promossa anche dalla tifoseria

Hanno esagerato i tifosi nell’invocare lo scudetto durante il saluto alla squadra sugli spalti della Curva Nord, al Gewiss Stadium, nel tardo pomeriggio di giovedì 17 agosto? No, se si parte dall’idea che i supporter di ogni squadra sognano puntualmente i migliori risultati. Tanto più di questi tempi al pensiero di un mercato estivo con colpi di scena sorprendenti. Gli importanti arrivi di Scamacca, Kolasinac, Bakker, Adopo, De Ketelaere sono lì a certificare che la dirigenza nerazzurra ha alzato il tiro sui prossimi obiettivi. Basta parlare di «salvezza» o di campionato da metà classifica: d’ora in poi l’ Atalanta è considerata tra le big nel più ampio senso del termine. Ciliegina sulla torta è il ritorno in Europa dopo un’annata di sofferta assenza. Insomma, è impossibile frenare l’ottimismo di una piazza che in un batter d’occhio ha sottoscritto 11 mila tessere di abbonamento per il campionato 2023-2024. Adesso si è in attesa della notizia di un altro colpo di mercato: l’ingaggio dell’inseguito mediano in grado di dare ulteriore spinta e carica agonistica lungo la fascia del manto erboso. Per portarlo a Bergamo c’è tempo ancora una decina di giorni...