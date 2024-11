Setacciando il web alla ricerca di gare giocate a rate (inizio; sospensione; conclusione differita), si trovano notizie di una disputa argentina del 2017 lunga «ben» 5’; mentre nella passata stagione avrebbero dovuto giocare un match da 2’ nelle Marche, ma alla fine non se ne fece nulla perché gli ospiti decisero che non ne valeva la pena e nemmeno si presentarono all’appuntamento.

Ferreo il Giudice sportivo, irremovibile la Corte di appello: «Quei tre minuti mancanti s’hanno da giocare», e tra l’altro in campo neutro, fissato ad almeno 30 km dalla sede d’origine. Così la scelta è caduta su Gandino, non proprio comodo per la Calcense, salita comunque dalla Bassa alla Val Seriana con un obiettivo preciso: condurre in porto una gara che la vedeva in vantaggio 1-0 al momento della sospensione, tenere duro per il (breve) tempo necessario.