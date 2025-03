Valensin batte... se stessa: vittoria e primato italiano juniores nei 200 metri a Metz

Elisa Valensin di nuovo protagonista. È infatti sua la miglior performance del triangolare indoor di Metz, in Francia, che ha visto la squadra azzurra confrontarsi con i padroni di casa e il Portogallo: la 18enne del Cus Pro Patria di Milano , che ha base di allenamenti al «Putti» di via delle Valli e Dna seriano (nonni materni originari delle Fiorine), ha vinto i 200 metri con il crono di 23 secondi e 39 centesimi, migliorando di un decimo il primato italiano juniores che la stessa Valensin aveva stampato ai Tricolori juniores e promesse. È il miglior tempo europeo dell’anno di categoria e il quarto del 2025 a livello iridato. Dietro di lei sono arrivate la francese Victoria Kwarteng (24”13) e la portoghese Raquel Silva (24”76).

Classifica a squadre: vince l’Italia

E non è finita qui: in chiusura ha contribuito al successo della staffetta 4x1 giro mista (gli altri erano Lavinia Capasso, Francesco Pagliarini e Daniele Orlando), impostasi in 1’30”61. L’Italia si è imposta nella classifica a squadre grazie anche ai successi di Alice Pagliarini (60 metri Under 20) e Daniele Leonardo Inzoli (allenato dal bergamasco Riccardo Longinari, 60 metri Under 18).