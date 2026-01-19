Valle Brembana-La Recastello: en plein bergamasco ai Regionali di società

Atletica Valle Brembana e La Recastello , doppietta bergamasca ai Regionali societari di corsa campestre . I team orobici dominano la kermesse lombarda per club a Capo di Ponte (Brescia), trascinati da Samuel Medolago e da Alice Gaggi .

I risultati

Medolago firma la 10 km davanti a Saber Zinoubi (Vallecamonica) e mette il sigillo decisivo sul trionfo nella categoria assoluta blindato grazie anche al terzo posto di Alain Cavagna e al quinto di Luigi Alessio Turrin. Bronzo per il Gs Orobie con il 4° posto di Alex Baldaccini.

In campo femminile l’argento di Gaggi nella 7 km fa sorridere il club seriano con la quarta piazza di Benedetta Broggi e il 10° posto di Claudia Previtali. Tra Assoluti e giovanili, Bergamo conclude la kermesse bresciana con 3 ori, 2 argenti e 4 bronzi.