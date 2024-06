Valli Bergamasche Revival, a Selvino arriva il bis del fuoriclasse Peterhansel

Per il 58enne «monsieur Dakar», soprannome che gli deriva dalle oltre 30 partecipazioni al rally, con 14 vittorie (6 in moto, 8 in auto), non è stato facile: lo ha impensierito in primis il figlio d’arte trevigliese Matteo Rivoltella (Ktm 245-Mc Gaerne), 28 anni, vincitore del prologo del sabato e quindi in testa alla gara sino alla prova speciale finale, quando è stato rallentato da un inconveniente chiudendo secondo. A determinare i risultati sono state le tre prove speciali previste, una presso il palazzetto dello sport, una a Rigosa e una ad Aviatico. Sul podio assoluto si è ripetuto anche un altro figlio d’arte, il vertovese Giovanni Gritti, terzo in sella alla poderosa Bmw 900.