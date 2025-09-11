Venerdì con L’Eco di Bergamo un inserto con i calendari del calcio dilettanti

Nell’inserto i calendari completi dei gironi con le formazioni bergamasche di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria

Nello specifico, nell’inserto saranno pubblicati i calendari di Serie D (gironi B e D), Eccellenza (gironi B e C), Promozione (gironi A ed E), Prima categoria (gironi D, E e M) e Seconda categoria (gironi A, B, C D e I). Domenica quindi si parte con una nuova stagione che andrà a concludersi a fine aprile per quanto riguarda la regular season a cui poi seguiranno playoff e playout.