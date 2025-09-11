Sport / Bergamo Città
Giovedì 11 Settembre 2025
Venerdì con L’Eco di Bergamo un inserto con i calendari del calcio dilettanti
OMAGGIO CON IL GIORNALE. Venerdì 12 settembre appuntamento in edicola per gli appassionati del calcio dilettanti. Allegato a L’Eco di Bergamo sarà pubblicato un inserto con tutti i calendari dalla Serie D alla Seconda.
Dilettanti ai nastri di partenza: domenica 14 settembre iniziano tutti i campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria e, come da tradizione, L’Eco di Bergamo pubblica un inserto con tutti i calendari. L’appuntamento in edicola è per venerdì 12 settembre con un inserto in omaggio con il giornale: sedici pagine con tutti i calendari dalla Serie D (già partita nello scorso fine settimana) alla Seconda.
Nell’inserto i calendari completi dei gironi con le formazioni bergamasche di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria
Nello specifico, nell’inserto saranno pubblicati i calendari di Serie D (gironi B e D), Eccellenza (gironi B e C), Promozione (gironi A ed E), Prima categoria (gironi D, E e M) e Seconda categoria (gironi A, B, C D e I). Domenica quindi si parte con una nuova stagione che andrà a concludersi a fine aprile per quanto riguarda la regular season a cui poi seguiranno playoff e playout.
© RIPRODUZIONE RISERVATA