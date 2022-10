Verso Atalanta-Sassuolo: Djimsiti accelera, Zapata rallenta

Djimsiti forse, Zapata no. Prosegue l’avvicinamento ad Atalanta-Sassuolo di sabato 15 ottobre (fischio d’inizio alle 20,45 a Bergamo) e in casa nerazzurra arrivano segnali incoraggianti da Berat Djimsiti. Il difensore albanese, fermo da un mese e mezzo per la frattura del perone, mercoledì 12 ottobre ha preso parte a una fetta dell’allenamento insieme ai compagni. Non è quindi esclusa una sua convocazione per la partita di sabato con il Sassuolo.