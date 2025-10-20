Verso la Champions: Atalanta senza Scalvini, ma con Bellanova e Kossounou

A fronte del già citato forfait di Giorgio Scalvini, fuori tre settimane per la lesione al bicipite femorale sinistro rimediata nel match con la Lazio, l’Atalanta riaccoglie due giocatori, Raoul Bellanova e Odilon Kossounou: l’esterno milanese e il difensore ivoriano tornano in gruppo. Lunedì 20 ottobre hanno svolto la seduta di ripresa con i compagni e dovrebbero essere convocati per la partita casalinga di Champions di mercoledì 22 alle 21 alla New Balance Arena con lo Slavia Praga. La situazione infortuni va dunque alleggerendosi: gli assenti per la serata europea, oltre a Scalvini, saranno i lungodegenti Sead Kolasinac, che si allena con l’Under 23, e Mitchel Bakker (terapie).