Lunedì 20 Ottobre 2025
Verso la Champions: Atalanta senza Scalvini, ma con Bellanova e Kossounou
CALCIO. Fuori tre settimane il prodotto del vivaio, dovrebbero essere convocati l’esterno e il difensore. Mercoledì 22 il match alla New Balance Arena con lo Slavia Praga.
A fronte del già citato forfait di Giorgio Scalvini, fuori tre settimane per la lesione al bicipite femorale sinistro rimediata nel match con la Lazio, l’Atalanta riaccoglie due giocatori, Raoul Bellanova e Odilon Kossounou: l’esterno milanese e il difensore ivoriano tornano in gruppo. Lunedì 20 ottobre hanno svolto la seduta di ripresa con i compagni e dovrebbero essere convocati per la partita casalinga di Champions di mercoledì 22 alle 21 alla New Balance Arena con lo Slavia Praga. La situazione infortuni va dunque alleggerendosi: gli assenti per la serata europea, oltre a Scalvini, saranno i lungodegenti Sead Kolasinac, che si allena con l’Under 23, e Mitchel Bakker (terapie).
Krstovic o «falso nueve»?
Contro lo Slavia, quindi, la scelta sarà più ampia. In attacco, in caso di conferma del tridente, le alternative saranno il ritorno di un centravanti puro, Nikola Krstovic, oppure la riproposizione del «falso nueve», quindi Ademola Lookman o Charles De Ketelaere. Nelle gerarchie, per vari motivi, sono più indietro Daniel Maldini e Gianluca Scamacca, che deve ritrovare la migliore condizione. Per il resto, possibile il ritorno fra i titolari di Nicola Zalewski e Marten de Roon.
