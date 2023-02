Verso Milan-Atalanta: Pasalic sempre in dubbio, si deciderà all’ultimo

L’Atalanta sembra destinata a sciogliere solo all’ultimo il dubbio Pasalic. Il jolly di centrocampo non è ancora rientrato in gruppo dopo la distorsione alla caviglia che gli ha già fatto saltare Lazio e Lecce, e anche giovedì 23 febbraio ha lavorato a parte. Un rientro già contro il Milan però a questo punto sembra improbabile. Gasperini perde Demiral per squalifica ma recupera Scalvini e De Roon , al rientro rispettivamente da braccetto sinistro e in mediana a fianco di Koopmeiners. Come carta di riserva non è escluso il 4-2-3-1 per evitare di dare punti di riferimento ai rossoneri, recentemente passati alla difesa a tre con uno schieramento similare a quello consueto dei bergamaschi.