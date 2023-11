Verso la sfida allo Sporting: Kolasinac recupera ma si ferma De Ketelaere

Niente Sporting Lisbona per Charles De Ketelaere : il fantasista belga salterà la sfida valida per il penultimo turno del girone D di Europa League a causa di una infiammazione all’addominale obliquo. L’assenza di De Ketelaere si aggiunge a quella di Davide Zappacosta (uscito sabato scorso contro il Napoli per problemi alla caviglia destra) che non è riuscito a recuperare in extremis, e a quelle già certe di Rafael Toloi (gemello mediale destro) e José Palomino (semitendinoso sinistro).

Sembra invece scongiurata l’emergenza in difesa: Sead Kolasinac ha recuperato dalla contusione al polpaccio sinistro, mentre non dovrebbero esserci problemi per Berat Djimsiti che mercoledì non ha partecipato alla rifinitura per una sindrome intestinale. Giovedì contro lo Sporting Lisbona (fischio d’inizio alle 18,45 allo stadio di Bergamo) Kolasinac e Djimsiti salvo imprevisti saranno in campo nella retroguardia a tre completata da Giorgio Scalvini.