Villa argento all’Olimpiade con l’Italia. Medaglia storica per le azzurre dopo 96 anni

Una gioia immensa per la 21enne di Brembate che era alla sua prima Olimpiade e che aveva dovuto saltare i Giochi di Tokyo per un infortunio poco prima dell’Olimpiade giapponese. Azzurre dietro solo agli Usa guidati dalla superstar Simon Biles. Le ginnaste italiane avevano vinto un solo argento olimpico nella storia, nel 1928 ad Amsterdam. In un finale degno di un copione di Hollywood, con Spike Lee tra gli altri vip a tifare in tribuna alla Bercy Arena per le stelle Usa, le azzurre hanno chiuso la propria rotazione al primo posto, dovendo aspettare l’ultimo esercizio di Biles - con gli Usa ampiamente avanti nelle precedenti rotazioni, e la campionessa americana alla quale bastava un 9.50 per confermare il primo posto - per la definizione del podio. La classifica finale è stata Usa oro, Italia argento e Brasile bronzo.