Villa è da cinque cerchi: andrà ai Giochi

Giorgia Villa vola a Parigi. Grande soddisfazione per la campionessa di Brembate che ieri al termine dei Campionati italiani Assoluti di Cuneo ha potuto festeggiare la convocazione per le Olimpiadi. Una chiamata che corona un percorso ricco di successi nazionali e internazionali, fatto di impegno e tenacia e che le permette anche di «riscattarsi» dalla cattiva sorte che l’aveva messa alla prova proprio tre anni fa agli Assoluti pre-olimpici, quando s’infortunò e non poté partire per Tokyo.

Il sogno realizzato

Giorgia realizza così il suo sogno di gareggiare alle Olimpiadi da senior, perché a quelle giovanili a Buenos Aires nel 2018 aveva partecipato, mostrando tutto il suo talento e vincendo tre ori e un argento. Applausi dunque per Villa: per il traguardo (con lei ci saranno Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Angela Andreoli e tra i tecnici anche Monica Bergamelli) e per l’ottima prestazione agli Assoluti, dove è tornata a gareggiare nell’all around dopo tanto tempo e dove ieri, nell’ultima giornata, ha concluso quarta nel concorso generale e ha vinto l’argento alla trave e il bronzo alle parallele.

A portarsi a casa una medaglia è stato anche Yumin Abbadini, pure lui tra i convocati per Parigi (con Mario Macchiati, Lorenzo Minh Casali, Nicola Bartolini e Carlo Macchini) che sempre ieri ha ottenuto l’argento alla sbarra. Ripercorrendo la giornata conclusiva dei Tricolori, il campione ranichese, fresco del bronzo nel concorso generale, si è presentato alle finali di cavallo con maniglie e sbarra, suoi attrezzi di punta (ha rinunciato al corpo libero, ammesso come secondo; mentre non era tra i sei qualificati agli anelli perché pur avendo il sesto punteggio, era risultato settimo in classifica). Al cavallo con maniglie, il neo aviere dell’Aeronautica Militare si è presentato con il secondo punteggio (14,350) e ha eseguito un bellissimo esercizio valutato 14,500: quarto posto, a 50 centesimi dal terzo (vittoria per Edoardo De Rosa 15,300; alle sue spalle Gabriele Targhetta 15,200 e Andrea Canazza 14,550). Anche alla sbarra ha migliorato il punteggio di sabato (13,050 con una caduta): un buon esercizio da 14,400 e argento (oro per Carlo Macchini 14,650, bronzo per Lorenzo Bonicelli 14,200). In serata sono scese in pedana le donne per gara 2: il punteggio, sommato a quello di gara 1 ha decretato il podio del concorso generale e delle specialità.

La prova di Villa