Virtus, il sogno scudetto si spegne contro la traversa

Si dice che i sogni muoiano all’alba, ma quello della Virtus CiseranoBergamo si spegne quasi al tramonto di una calda sera d’estate a Matelica, in provincia di Macerata. La formazione Under 17 rossoblù (Allievi 2005), per l’occasione in maglia arancione, non è riuscita a compiere l’ultimo, decisivo passo di quella che sarebbe stata una storica impresa: la conquista dello scudetto di categoria. Si è arresa ai romani della Lodigiani (2-1 il risultato) nella finalissima per il titolo nazionale. Una gara incerta ed emozionante, che i ragazzi bergamaschi hanno visto compromessa per un terribile avvio di secondo tempo (due gol degli avversari nei primi 12’) e poi non sono più riusciti a raddrizzare: una rete alla mezz’ora ha riacceso le loro speranze, andate però a infrangersi contro la clamorosa traversa colpita in pieno recupero.