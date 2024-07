Visite mediche per Zaniolo, in giornata la firma con l’Atalanta - Foto e video

Zaniolo è arrivato nella mattinata di giovedì 4 luglio alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche. Con probabilità raggiungerà poi Bergamo in giornata per firmare il contratto. È fatta con il nuovo giocatore: Atalanta e Galatasaray hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’ex romanista a Bergamo. Ai turchi vanno 3 milioni per il prestito oneroso, più 16 nel momento del riscatto e altri 2,5 di bonus, arrivando a un massimo di 21,5: il giocatore è atteso stamattina per le visite mediche. Definiti anche gli ultimi dettagli: fino all’ultimo si è lavorato sulla cifra esatta dell’operazione, sui bonus (legati anche alle presenze) e sulle condizioni.

Zaniolo a Milano per le visite mediche Il punto è questo: i turchi volevano la cessione definitiva o l’obbligo di riscatto, i nerazzurri non volevano andare oltre il diritto. Ci si è trovati a metà strada, con un obbligo vincolato al rispetto di determinati paletti: l’Atalanta dovrà riscattare il giocatore solo se avrà totalizzato un certo numero di presenze, il 60% delle partite giocate complessivamente dai nerazzurri. Negli ultimi giorni i contatti sono stati continui e la fumata bianca è arrivata mercoledì 3 luglio. Il trequartista reduce dall’esperienza all’Aston Villa ha preferito l’Atalanta alla Fiorentina (ed è per questo che il Gala si è convinto ad andare in questa direzione) e si legherà ai nerazzurri con un contratto che, in caso di riscatto, sarà quadriennale, per 2,5 milioni a stagione.

Nicolò Zaniolo è arrivato a Milano

La carriera calcistica

A Bergamo Nicolò può rilanciarsi, dimostrando di essere il talento che sembrava essere il traino di una generazione che ancora non è emersa: diciannovenne, aveva fatto il botto nella Roma, che l’aveva prelevato dall’Inter, pescando un jolly, nell’ambito dell’affare Nainggolan. Nel 2018/19 aveva fatto mirabilie, poi nel 2019/20 si è rotto il crociato per la prima volta, limitando l’assenza per lo stop per il lockdown, e alla vigilia della stagione successiva è incappato in un bis da incubo.