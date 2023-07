Volley Bergamo 1991, Cicola e Scialanca completano il roster

Luna Cicola darà così inizio alla sua terza stagione a Bergamo: «Sono felice di annunciare che proseguirò la mia avventura in questa squadra per il terzo campionato consecutivo. L’annata scorsa è stata pazzesca, piena di sorprese e di emozioni e l’arrivo in Final Four di Coppa Italia, sicuramente, è stato uno dei momenti fondamentali dell’anno. Come ciliegina sulla torta, dopo tantissimi sacrifici, sono riuscita anche a diplomarmi. Sono super carica e vogliosa di conquistare sempre più spazio in campo e dare maggiore contributo alla squadra. Ora sto lavorando per la mia stagione di Beach Volley in preparazione dell’Europeo Under 20 che disputerò a Riga, in Lettonia, dal 17 al 20 Agosto e della finale scudetto Under 20 in palio a settembre a Bellaria. Ma non vedo l’ora di tornare e ritrovare i nostri tifosi».