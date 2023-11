Volley Bergamo 1991, contro Chieri la gara della verità: serve uno scatto

È la gara della verità , deve essere l’occasione della svolta. Sabato 11 novembre al PalaFacchetti di Treviglio contro Chieri (ore 18, diretta Rai Sport) il Volley Bergamo 1991, penultimo con 3 punti, cerca lo scatto d’orgoglio per uscire dal tunnel della crisi infilato con cinque sconfitte consecutive. Le rossoblù non vincono dal 7 ottobre, giorno del debutto vincente (3-2) sul campo di Casalmaggiore. Da allora poche luci e una serie di battute a vuoto che ha incrinato la classifica e il morale del gruppo.

La gara con Chieri è un esame per le giocatrici e rischia di esserlo anche per la panchina di Matteo Solforati che i rumors in settimana hanno indicato come traballante. Sul tecnico aleggia l’ombra dell’ex ct della Nazionale Davide Mazzanti, già alla guida delle rossoblù in passato.