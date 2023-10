Volley Bergamo 1991, inizia l’avventura a Treviglio: esordio al PalaFacchetti

Per la squadra di Solforati è un match che vale doppio: da un lato il debutto a Treviglio apre la prima stagione lontana da Bergamo, in attesa del nuovo palazzetto in città; dall’altro il primo match al PalaFacchetti è l’occasione per bissare il successo al tie-break con Casalmaggiore a Cremona, nell’esordio di sabato 7, e puntellare l’ottima partenza. L’obiettivo è un successo da tre punti anche se Vallefoglia si è rinforzata con alcuni inserimenti di buon livello, tra cui l’ex rossoblù Camilla Mingardi. «Ci sono ancora molte cose su cui lavorare, ma la carica della vittoria al tie-break ci ha spinto a dare ancora di più questa settimana in palestra», ha assicurato la capitana Gennari.