Volley Bergamo 1991 ko nella sfida con Chieri, al PalaFacchetti finisce 2-3

Essere tornati a fare punti resta comunque importante e il buon gioco e la carica agonistica mostrati nella prima parte del quinto set sono la base da cui ripartire. Dopo una fase di studio su entrambi i fronti, il muro di Gennari per il 19 pari e l’ace di Lorrayna per il sorpasso portano al punto a punto chiuso da Davyskiba per l’uno a zero rossoblù. È ancora il muro di Gennari, per il 22-23, a suonare la carica e a tenere le rossoblù aggrappate al set, ma è Chieri a fare lo strappo finale decisivo per l’uno pari. La battaglia si accende, Rozanski si innesca, Melandri si fa sentire in attacco e a muro e si torna a comandare: 25-18, due a uno. Ma Zakchaiou e Skinner non ci stanno, si va al tie break. E Bergamo è una furia: al cambio di campo è 8-3, ma ancora una volta Chieri si rialza, sorpassa con Skinner e Gray e va a conquistare la vittoria.